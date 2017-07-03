指考歷史科 補教：會思考才能拿高分

2017-07-03 14:24

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考歷史科，補教老師蔡承峰表示，今年指考命題傾向學測模式，以思考取代記憶，且明顯可以看到實用主義抬頭，考生死記將無法拿高分，必須以多種史觀、多方觀點進行交叉比對，思考之後才易拿高分，至少非選題有16分、選擇題有10分，共計26分、占比4分之1是史觀思辨題。

蔡承峰直指，今年歷史科以思考代替記憶，回歸到歷史學本質挑戰權威，例如多選第36題，考生即使不知道殷周秦在那裡，但藉由題目中的史料仍可找到答案；或如單選第25題考張大千，也是要考生作出評價，命題模式與往年不同；而第3冊中國近代史及中國制度史相關題目均未出題。

至於宗教相關出題則與世俗政治關聯，而非考宗教的教義，同樣傾向實用主義，例如單選第32題考了實用主義題目，答案就是實用主義，蔡承峰認為，指考命題老師傳達給考生，不要死讀書，學歷史必須能夠思辨，考題出的漂亮。

另，指考時事題較特別的是邦交國問題，日前巴拿馬斷交，蔡承峰表示，過去考國共對抗關係題，今年改以台灣的外交處境作為取代，命題老師可能希望學生具有國際觀念，而非僅從台灣去解讀。

今年整體試卷偏向簡單，蔡承峰指出，國中基礎如有學好，指考歷史科即能拿到基本分，甚至非選第3題地理大發現和101年基測第20題概念完全相同，只是「換句話說」出題，印證今年題目著重於理解和思考，不死唸書的學生易拿高分。補教預估五標略上升：頂標79分、前標75分、均標62分、後標50分、底標42分。