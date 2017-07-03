同性婚今起伴侶註記 雲林沒開辦…

2017-07-03 09:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕同性婚姻法制化，今天起開辦同性伴侶註記，不過雲林縣尚未開放，雲林縣政府民政處表示，尚在研議中未開放受理註記。

同性婚姻法制化今天起開放民眾申請，有民眾準備前往辦理時才知道雲林縣尚未開放，雲林縣政府民政處長程源宏指出，雲林縣和花蓮縣、台東縣、澎湖縣目前都未開放受理同性伴侶註記，提醒民眾注意。

程源宏說明，有關開放同性伴侶註記一案，因涉及相關作業及法規制定，縣府正積極研議並與中央研商妥適處理方案，以完整落實同性伴侶權益保障。