全台唯一芝龍公神尊遭竊 廟方憂國姓爺中秋恐難團圓

2017-07-02 22:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹿耳門鎮門宮於前年率全國之先，供奉鄭成功的父親鄭芝龍為「芝龍公」。不過，才供奉1年，去年底就遭竊，迄今下落不明。廟方今天呼籲信眾幫忙協尋，否則今年中秋，國姓爺一家人恐怕無法團圓。

以「赤腳門神」及奉祀國姓爺聞名的鹿耳門鎮門宮，於前年中秋節為鄭芝龍神尊舉行開光大典，鄭芝龍也由17世紀曾縱橫中國東南沿海的「海賊王」升格為神。

鎮門宮管理人林忠民表示，鎮門宮除供奉國姓爺外，也奉祀鄭成功的母親田川氏（翁太夫人）。當初廟方受國姓爺指示，率全國之先奉祀芝龍公，讓他們一家人在分隔300多年後在神界團圓。如今，卻少一員，影響所及，今年廟方中秋節要為國姓爺的母親翁太夫人舉辦祝壽大典，一家人恐將無法「團圓過節」。

廟方表示，鄭芝龍神尊是委請高雄一位佛雕老師傅以樟木雕刻而成，採日式風格，國姓爺並特別指名由普法道濟寺的濟公禪師主持開光。「芝龍公」神尊於去年底失竊，同時期包括國姓爺副尊、媽祖、佛祖和土地公等諸神尊，也不翼而飛。

林忠民表示，廟裡供奉的神尊，有的是信眾未告知就自己請回去，辦完事就自動送回廟裡；有的則失竊一去不回。先前廟方失蹤的媽祖等神尊，近來已陸續找回，唯讀芝龍公失蹤了半年多，遲未被送回。希望各界協尋，如有信眾請回供奉辦事，也希望能在中秋節前送回芝龍公神尊，好讓他們一家人團圓。