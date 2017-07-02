瓦楞紙變身穿山甲、石虎 淺山生物保育特展開跑

鍾凱翔的瓦楞紙藝術作品「石虎」，維妙維肖。（記者王善嬿攝）

2017-07-02 20:01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市立博物館即起到9月3日，舉辦「蛙寶郊遊趣─淺山生物多樣性保育特展」，展覽有14名藝術家依來自保育野生動物諸羅樹蛙、穿山甲、食蛇龜、台灣獼猴跟石虎的繪畫及瓦楞紙藝術創作，其中東海大學美術系學生鍾凱翔，用瓦楞紙為雕塑媒材、寫實仿生手法，創作動物雕塑，此次在嘉市展出穿山甲、石虎等作品維妙維肖讓人驚艷。

今天上午開幕儀式在市立博物館一樓舉辦，由志工、學生演出保育動物行動劇揭開序幕，嘉義市長涂醒哲、林務局嘉義林區管理處長黃妙修、市議員蔡文旭、王美惠及黃盈智等出席同樂，還有食蛇龜人偶與民眾合照、炒熱氣氛。

策展人、中興大學食蛇龜保育團隊專員廖珠宏說，像食蛇龜因有人認為可入藥補身，近年被濫捕情形嚴重，此外由於人們發展、擴張，影響諸羅樹蛙、台灣獼猴、穿山甲的家，以及因寵物飼主的隨意棄養、放養，使穿山甲常被狗咬傷尾巴。

她說為此特展展出鍾凱翔、瑪德琳‧馮‧福斯特還有李政霖等藝術家作品，讓民眾認識保育野生動物，學習如何與大自然和平共處、跟野生動物正確的互動。

而除展覽外，7月7日、8月4日及8月18日舉辦「諸羅夏夜賞蛙趣」夜觀活動，其中7月7日、8月4日梯次已額滿；7月15日、29日及8月12日則有「跟著蛙寶挖寶去」親子共學課程，詳洽（05）2788225。