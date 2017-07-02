台南第一座「貨櫃市集」 全國最小誠品在這裡！

台南貨櫃市集即日起開幕。（記者王捷攝）

2017-07-02 00:21

〔記者王捷／台南報導〕不只高雄有貨櫃市集，台南也有貨櫃市集囉！1日位於正興街巷內的貨櫃市集開幕，不僅有國外廠牌，也有台南在地的服飾品牌，市集裡更有全國最迷你的誠品，還有故宮博物院來駐點的「朕的柑仔店」都是台南獨家。

正興貨櫃市集有餐飲、潮流與藝文，每個攤位都是由兩坪多的貨櫃屋組成，在餐飲櫃位中，有台南永康區的知名法式餐廳「Start Boulangerie」業者不因為占地小而隨便，把貨櫃店當作一級戰區，讓原本店內的外籍主廚來貨櫃店駐點，要讓市區的消費者也能嘗到一樣的美味。

市集內有全國最小間的誠品「青春商號」，它是德安百貨誠品的小分身，麻雀雖小但五臟俱全，除了展示目前暢銷書外，最特別的是店內部分書籍與台南相關，例如日籍攝影師在台南旅遊的攝影書、在台南拍攝的偶像劇書本等。

另外，故宮博物院南下策畫「朕的柑仔店」進駐，之前在網路爆紅的「故宮小編」當鎮店之寶，在朕的柑仔店可以玩古早味戳戳樂，保證通通有獎。

比漾廣場則指出，台南的貨櫃市集即日起開始展出，市集還有一個小廣場，隨時都可以安排展櫃或是表演，不過這個計畫將到明年228結束，希望民眾能把握機會，感受一下台南味。