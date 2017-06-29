醫病》「免疫療法」抗癌 讓免疫系統不再「河蟹」癌細胞

2017-06-29 23:20

〔記者黃文瑜／台南報導〕「未來10年內治癒癌症將不再是口號！」癌症一直被認為是不治之症，目前治療癌症的方法主要有化療與標靶治療，但細胞終會產生抗藥性而繼續長大。直到近年「免疫治療法」被納入癌症治療方法，癌末病患使用該治療法，腫瘤縮小比例高達8成。

奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師郭雨萱指出，近年發現人體內的免疫細胞偷偷與癌細胞「握手言和」，因免疫檢查點蛋白為避免發生過度的免疫反應，腫瘤細胞會強占檢查點蛋白，降低免疫系統作戰能力，因此透過免疫檢查點抑制劑，可以打破腫瘤與免疫系統之間握手言和的約定

目前臨床上運用最廣泛的有肺癌、黑色素瘤、淋巴瘤、頭頸癌以及泌尿癌。然而實際上，目前進行中的臨床試驗初步報告看來，幾乎所有的腫瘤都有看到療效。以肺癌為例，在經過起碼第一線的化學治療失效後，和標準化學治療相比，免疫療法的整體存活時間較長，更重要的是，在看到療效的那群病人中，有近6成的病人療效很持久，不像傳統化學治療一樣很快產生抗藥性。

「不過免疫療法也非無缺點」，郭雨萱指出，免疫療法仍有副作用，只是通常發生時間較晚，如腹瀉及間質性肺炎，不會掉髮及噁心或是血球低下，另外食用類固醇的患者，不能使用免疫療法，並且目前價格昂貴，健保也尚未給付，對病人是一大負擔。不過未來10年隨著藥劑發展，搭配化療和標靶治療，醫生樂觀認為，治癒癌症不再是口號。