誇大抗癌廣告 1個月內清查

2017-05-26

藝人豬哥亮癌症病逝，並被爆其生前曾誤信吃南非葉抗癌偏方而延誤治療，民進黨立委陳曼麗昨質詢是否有相關處置；衛生福利部政務次長何啟功表示，醫事司將於一個月內對於誇大廣告或療效進行了解，若違法屬實，輕者處以停業，重者將吊照。

陳曼麗昨於立法院社會福利及衛生環境委員會中質詢說，許多民眾罹癌時，可能會誤信偏方，甚至有些醫師會出來宣稱療效，衛福部對此有何處理機制？

何啟功表示，誇大廣告或誇大療效都要處理，身為專業醫師，若違反其所受的教育，用專業來誤導民眾，對此醫事司會進行了解，若違法屬實，輕者將暫停其執業，嚴重者將會吊照。

何啟功也表示，民眾罹病時會慌張，易誤信以訛傳訛的東西，健保署、醫事司會就此進行宣導，希望第一線醫療人員協助民眾，培養正確觀念避免誤信偏方，以免造成生命及金錢的損失。（記者鄭鴻達）