洋蔥能殺癌細胞？ 研究人員：可以

加拿大貴湖大學（University of Guelph）最近發表最新研究發現，洋蔥確實能殺死癌細胞。（圖擷取自University of Guelph）

2017-06-19 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕洋蔥常被視為防癌的養生食物，但真是如此嗎？加拿大貴湖大學（University of Guelph）最近發表最新研究發現，洋蔥確實能殺死癌細胞，但是吃洋蔥能否獲得相同效果仍有待商榷。

綜合媒體報導，貴湖大學最近在《國際食品研究》（Food Research International）上發表文章，研究人員在五種不同類型洋蔥中提取出槲皮素（Quercetin），並讓槲皮素直接接觸結腸癌細胞，結果顯示槲皮素能夠，破壞癌細胞的生存環境，並阻礙癌細胞間的交流，成功殺死癌細胞。研究人員表示，「洋蔥是優秀的，能成功殺死癌細胞，其中以紅洋蔥的抗癌效果為最佳。」

對於洋蔥能否殺死人體中的癌細胞？英國癌症研究會學者奧爾福德（Justine Alford）表示，不能以此輕易下定論，因為人體是一個極其複雜的組織，若科學家能夠在洋蔥裡找出具體抗癌分子，或許就能研發出抗癌新藥。

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