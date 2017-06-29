仁醫林澄岑生前行醫救人 身後當大體老師

2017-06-29 17:58

〔記者方志賢／高雄報導〕心臟內科醫師林澄岑3年前因心肌梗塞病逝，享年81歲，他生前行醫救人無數，死後捐出大體，高醫大今舉辦入殮火化儀式，林醫師的親人10多人外，小時候受他恩惠的一對姊弟也來送行，姊弟心懷感激的說，「林醫師不僅有醫德，對家人、病患也是無怨無悔付出！」

高醫大今為14位大體老師舉辦感恩追思會，高醫大校長劉景寬感謝每位大體老師及家屬，無私奉獻，捐出大體供醫學生解剖學習，未來行醫造福更多人。

林澄岑也是大體老師，103年因心肌梗塞往生，家人遵照他的遺囑，將大體捐給母校高醫，大體經防腐處理後，今年初供醫學生解剖上課，學期結束後，高醫大今舉辦火化儀式，他的遺孀林陳壽美、5個子女及孫子、孫女等10多人來為他送行。

23年出生的林澄岑，高醫畢業後，曾赴日本留學，生前是嘉義醫院的心臟內科醫師，當年公立醫院醫師可在外開業，他沿用岳父陳瑞玉醫師「好生診所」的名字在嘉義市開業多年，直到98年第2次心肌梗塞才退休，他的小兒子腎臟科醫師林士弼，這幾年繼續使用「好生診所」在高雄七賢二路開業。

林陳壽美說，90年丈夫第一次心肌梗塞時，裝支架保命，因為是心臟內科醫師，自己也不相信會得這樣的病，但她認為丈夫過於勞累，不分日夜忙於看診、照顧病人，經常在家看完診，沒有吃飯，又回嘉義醫院繼續看診，非常操勞。

林陳壽美表示，丈夫在家排行老3，要幫忙照顧弟弟妹妹，他的4弟37歲車禍往生，身後留下妻子及3個小孩，他也每個月給生活費，幫忙註冊，栽培姪子、姪女到大學畢業。

62歲陳哲釧及60歲陳哲憲姊弟，今特地從嘉義來參加林醫師入殮、火化儀式，陳哲釧說，她有5個兄弟姊妹，她父親是名律師，很早就往生，林醫師與父親是好朋友，他們小時候看病，林醫師從不收費。

陳哲釧說，她無法用言語形容林醫師慈悲、愛心，他不僅有醫德，對家人、朋友默默付出，尤其碰到窮苦的病患，更是主動伸出援手救濟。