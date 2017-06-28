金促咪！玩大富翁「尋訪萬華」 特展開fun

台北市鄉土教育中心舉辦「萬華印記─尋訪萬華生活時空故事與心理地圖」特展，參訪的老松國小學童體驗在地萬華大富翁遊戲。（台北市鄉土教育中心提供）

2017-06-28 21:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕家裡到最近的捷運站有幾種走法呢？晚上肚子餓去哪裡買消夜吃？台北市鄉土教育中心策畫「萬華印記─尋訪萬華生活時空故事與心理地圖」特展，透過桌遊、地圖方巾、觀光地圖、社區調查圖等展品，述說萬華各時期的生活故事，讓參觀學童與民眾更認識自己所在的社區，今天正式開展，展至9月17日。

鄉土教育中心指出，萬華區依地域從北至南，可區分為西門町、艋舺、下崁、加蚋仔、南機場等5個生活圈，歷史悠久與獨特的人文建築景觀，不論新舊住民或外來遊客，都有屬於自己的故事，適合親子在暑假期間到訪，進行深度文化探索之旅。

這次特展最特別的是，展出深耕萬華多年的文史工作所研製的「萬華大富翁」，利用1911年台北市街鳥目全圖、1930年代台灣鳥瞰地圖、1957年台北市街道圖等3張具時代性的古地圖，作為設計架構，製作出這套遊戲。

鄉土教育中心說，希望透過展覽凝聚地萬華在社區發展的各方能量，傳承萬華的在地時空故事與庶民生活智慧。詳情可上網：http://hcec.tp.edu.tw/查詢。