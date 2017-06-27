空勤駐點恆春連署案 唐鳳30日率隊南下開會

恆春民眾許耿睿發起「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-27 21:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾許耿睿5月中在公共政策網路參與平台，發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案突破門檻，30日將由行政院政務委員唐鳳帶隊，邀集衛福部、國防部、內政部及空勤總隊等單位正式會議，並開放全程網路直播，正式向恆春半島居民回應這項關係醫療平權的提案。

由空勤總隊發出的正式開會通知單中，「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案協作會議，30日上午9時將在恆春警分局會議室舉行，由行政院政務委員唐鳳及專案顧問張芳睿主持，初步了解，恆春分局後方3樓禮堂將全程直播供當地民眾前往參與。

提案人許耿睿與恆春半島當地各醫院及地方居民，在會議前已多次統合意見，都期盼行政院這次南下能真正了解恆春居民的痛，許耿睿說，恆春半島有享譽國際的台灣第一座國家公園，每年超過600萬遊客到訪、還有國軍、核災風險，卻是本島唯一沒有高速公路、快速道路、鐵路、高鐵可到達的區域，緊急醫療僅靠3家「中度救護醫院」，簡直比離島還慘。

「空勤進駐恆春最少能增加25分鐘救命時間。」許耿睿等人表示，恆春半島長久未曾申請空勤協助後送，主要是流程超過90分鐘，和救護車後送時間相同，駐點恆春後，除了提升後送效率，還能彌補空勤現行在海上偵蒐護漁等任務範圍向南至菲律賓，並減少出勤時對高雄機場正常航班影響，希望行政院能認真評估空勤駐點恆春的必要性。