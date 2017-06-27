分局長率120警 揮汗為自己而跑、為警察而跑

大溪警分局員警揮汗為自己而跑、為警察而跑。（記者李容萍攝）

2017-06-27 17:36

〔記者李容萍／桃園報導〕近幾年國內路跑活動成為很夯的休閒運動，全國各地一年下來至少舉辦上百場，各地員警也參與路跑活動，和跑者一起在烈日下揮汗，不過，他們大多是擔任交通疏導管制工作，只是看著別人在跑。這一次，桃園市大溪警分局今天由分局長林信雄親率120員警參加路跑活動，「為自己而跑、為警察而跑」，意義更不同。

林信雄說，警察工作繁忙，加上勤務所需大都要日夜輪班，工作繁忙壓力大，日常三餐不定時、用餐不易，休假因太累就睡覺補眠，缺乏運動，體力的維持，身心健康的照護是所有員警皆需面對的問題及考驗。

林信雄以自身為例，自從持續約半年路跑後，不僅減重10幾公斤，體能及身心狀態好像年輕了10歲，他鼓勵員警持續、適度、規律性的運動可以維持好的體能狀態，也能抒發情緒，又能減重，對於身體健康、心理調適很有幫助，再用健康的身心為往後警察生涯盡自己最大的努力。

此次路跑14公里組前6名依序為圳頂所警員李建榮、成績1小時16分57秒，交通組長黃俊峰、1小時17分18秒，巴陵所長游華進、1小時18分28秒，羅浮所長趙定樺、1小時21分55秒，保防組巡佐李國慶、1小時22分11秒，分局長林信雄以1小時32分拿下第6名。

8公里組前3名依序為督察組警員王恩惠、成績46分45秒，羅浮所副所長陳傑賢、47分17秒，奎輝所長李學益、49分58秒。

桃園市議員陳治文一早前往石門水庫南苑停車場打氣，並當場贊助2萬元做為路跑競賽獎勵金和餐費，現場也有警友會贊助香蕉、礦泉水，提供跑者享用。