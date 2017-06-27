7月食品、藥品、健保新制 總整理照過來！

2017-06-27 14:45

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今日公布7月將上路的新制，本報整理如下，提供民眾參考：

一、食品、藥品：

（一）包裝食用鹽品的碘標示規定：添加碘化鉀或碘酸鉀的包裝食用鹽品，品名應以「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」命名，註明「碘為必需營養素。本產品加碘。但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見。」醒語字樣，並辦理營養標示，且應加標產品的總碘含量；未添加碘化鉀或碘酸鉀的包裝食用鹽品則應註明「碘為必需營養素。本產品未加碘。」醒語字樣。

另外，同時添加氟化鉀或氟化鈉者，品名得合併標示為「碘氟鹽或氟碘鹽」、「含碘氟鹽或含氟碘鹽」或「加碘氟鹽或加氟碘鹽」。

（二）市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬的品名及標示規定：奶油及鮮奶油是由乳品衍生的油脂製品，其中，乳脂肪須達到80％以上，才能叫奶油，乳脂肪含量10％以上未達80％者，則稱為鮮奶油／乳脂／食用乳油／鮮乳油。

另外，以食用油脂製成人造奶油且油脂含量達80％以上的產品，其品名應標示為「人造奶油」；油脂含量達10％以上未達80％的產品，其品名應標示「脂肪抹醬」。

（三）包裝奶精產品品名標示規定：包裝奶精內容物如未含奶粉、牛奶等原料，應於品名之後明顯加註「不含乳（奶）」；乳含量未達50％者，應加註「非乳（奶）為主」。

（四）自動販賣機販售食品標示規定：以自動販賣機販售的食品，包含包裝、散裝或自動販賣機調製食品，均應依規定標示販賣機業者及食品內容物、產地、過敏原、重組肉、含基因改造食品原料等資訊。

（五）食品器具、食品容器或包裝標示規定：新製造的食品器具、食品容器或包裝，若食品接觸面含塑膠材質，均應標示「供食品接觸用途」或等同意義字樣、「供重複使用或供一次使用」或等同意義字樣；若食品接觸面含聚氯乙烯（PVC）或聚偏二氯乙烯（PVDC）塑膠材質，則須註明勿與高油脂且高溫的食品直接接觸或等同意義警語。

（六）實施藥品追溯追蹤：持有血液製劑、疫苗和肉毒桿菌毒素等3類藥品許可證的持有藥商，以及從事該類製劑批發業務的販賣業藥商，應於每月10日前將上月份藥品追溯追蹤資訊，以電子方式申報或登錄至該系統。

二、健保：

（一）擴大急性後期照護對象，建立社區化復健整合照護模式：擴大照護對象範圍，除原腦中風、燒燙傷病人外，新增創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡病人；擴大急性後期整合照護模式，除原住院與日間照顧模式，增加居家模式。

（二）支付含torsemide成分藥品Torsix Tablets 5mg、10mg及20mg：治療高血壓與水腫症狀新成分新藥，作用機轉為環利尿劑（loop diuretics）。

（三）支付含pirfenidone成分藥品（如Pirespa）及其藥品給付規定：屬特發性肺纖維化含pirfenidone新成分新藥。

（四）修正含carglumic acid成分藥品給付規定：放寬使用限制對象於初次發作不明原因高血氨懷疑是先天代謝異常者（血氨值在新生兒高於150 μmolL，在其他患者高於100μmol/L）。

（五）支付特殊材料「美樂迪人工電子耳」等12品項：新增用於未滿18歲且聽力嚴重受損患者使用相關品項。