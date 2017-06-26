打臉「賺完暑假再拆」傳言 墾丁鐵腕拆違規民宿

打臉「暑假賺完後才會拆」傳言，墾管處施鐵腕拆除墾丁違規民宿。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-26 21:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島旅宿商機龐大，不少民宿常投機蓋違建，增加住宿量，墾管處每年排定拆除，仍無法完全杜絕亂象，今年甚至傳出「暑假賺完後才會拆」的說法。墾管處選在暑假前夕，進行今年首波拆違建行動，宣示「違建必拆」的鐵腕，也提醒遊客，到墾丁玩務必選擇合法民宿，以免發生糾紛時投訴無門。

墾管處每年編列百萬經費拆違建，檢舉查報違建案不在少數，但在各級民意代表「關切」下，總會出現「緩拆」、「自拆」甚至「旺季後再拆」的謠言，墾管處昨天到後壁湖地區拆除一家豪華民宿泳池，工作人員不諱言有各地民代「關心」，但鐵腕取締違法不會退縮。

墾管處處長劉培東說，上半年，各處室全力投入在第四次通盤檢討會議，拆除違建行動才會延後，昨天起開始年度拆除違建工作，到年底至少還有10件嚴重違法需拆除，「暑假賺完後才會拆」絕對是不實謠言！

墾管處雖然排定約十件年度違建拆除，但今年仍有超過30件違建檢舉案，類似這起違規泳池的不在少數，拆除違建人員說，挖泳池是目前民宿流行樣式，但違規泳池如果發生意外，住宿房客將求助無門，呼籲民眾到訪墾丁住宿，務必先上網了解合法性，保障夏季出遊權益。