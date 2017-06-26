提前慶祝漁民節 前鎮漁港外籍工接受健檢、義剪

外籍漁工接受義剪服務。（記者黃旭磊攝）

2017-06-26 20:51

［記者黃旭磊／高雄報導］外籍漁工於前鎮漁港接受健檢、義剪服務，提前慶祝漁民節。

6月30日為漁民節，近百名印尼、越南漁工於前鎮漁港接受高雄市七賢脊椎外科醫院、大愛義剪隊、社團法人新住民互助發展協會義剪團隊服務，新住民姊妹提供東南亞美食，而台灣基督教長老教會海員漁民服務中心播放「漁聲」記錄片，演出漁工海上搏命歷程。

印尼漁工阿曼表示，跑船第4年，船上生活辛苦、想到能賺多一些錢改變家人生活就堅持下來，臺灣工作環境不錯，參加活動才知道自己搞清楚權益。

漁工認為「漁聲」演海上經驗，就像看到自已，導演袁瑋鍵到場感謝海上英雄辛勞，提到自己是印尼華僑，就讀雲林科技大學視覺傳達設計所，希望拍出家鄉同胞努力工作真相，讓民眾了解，而不是排斥。

漁業署提供工作頭燈，方便漁工在陰暗艙間工作。副署長黃鴻燕表示，就業服務法引進之在台外籍漁工約1萬1千餘人，感謝為我國漁業貢獻，而漁船進港後，船員多在港邊活動，呼籲地方政府協助提供需求、維持治安。

活動結束前，現場點放燭光，燭光於夜色冉冉浮動，充滿感恩及祝福氛圍，漁工們齊聲說道「珍重再見、歡迎回來再聚首」。

台灣基督教長老教會海員漁民服務中心主任王文秀表示，我國遠洋漁業人力最早是國內漁民、原住民，十多年前轉聘中國籍及外籍漁工，多數民眾對於外籍漁工仍有歧視及誤解，國內法令對於保障權益還有很大空間。