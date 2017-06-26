新竹市仲夏藝文季登場 拿板凳來看戲了！

新竹市仲夏藝文季來了！好看好玩的表演全部免費喔！（記者洪美秀攝）

2017-06-26 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年度仲夏藝文季即將登場囉！從7月到9月共有9場好戲輪番登場，包括九天民俗技藝團、董事長樂團、打狗亂歌團、台灣特技團、紙風車劇團、阮劇團、福爾摩沙馬戲團、優人神鼓等重量級表演團隊，會到香山天后宮、普天宮、天公壇、富美宮等各廟埕演出，邀請市民來觀賞仲夏藝文表演。

新竹市「仲夏藝文季」今年第3年舉行，已是市民引頸期盼的夏季藝術盛會，今年增加到9場，7月有5場、8月3場、9月1場，今天首度到新竹市表演的「阮劇團」帶來兩段熱歌勁舞，以「新時代」與「小女工」呈現現代市民積極熱情的生活場景。

新竹市副市長沈慧虹說，今年仲夏藝文季感謝全國加油站捐助5場演出，將藝術帶到竹市各角落，讓孩子在暑假享受歡樂開心的假期。阮劇團團長汪兆謙說，7月29日在北區富美宮演出的「城市戀歌進行曲」，是阮劇團第一次在新竹市演出，將以戲劇和市民零距離交流。

文化局表示，今年仲夏藝文季每個週末都有精彩演出，第一場7月1日晚間7點在天公壇旁的公六公園，由九天民俗技藝團與董事長樂團連袂演出「氣吞天下，眾神護台灣」。

今年的仲夏藝文季9場系列活動所有場次都免費自由入場，晚上7點開演，歡迎親子共賞仲夏藝文樂趣。