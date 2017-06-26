澎湖港區水母大爆發 疑與氣候變遷有關

民眾打撈水母，想飼養看看自行繁殖。（記者劉禹慶攝）

2017-06-26 15:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖港區出現大批水母，民眾懷疑與氣候變遷有關，並與前一陣子烏魚大量洄游入港聯想在一起，更有人認為是水溫上升所致，與龍眼結子原理相同，數量愈多颱風就愈多；澎湖海洋生物研究中心表示，與西南風較強有關。

梅雨季節甫結束，澎湖天候又回復炎熱狀況，有民眾發現在白沙瓦硐漁港，海面上水母萬頭鑽動，模樣相當可愛，但也擔心有毒性，部分較大膽的民眾還以網具捕捉回家，大舉出現原因則眾說紛紜，有人認為與日前烏魚大批出現有關，都是氣候變遷，也有人認為是水溫上升，水母數量愈多，今年颱風也愈多。

澎湖海洋生物研究中心表示，春夏季節原本就是水母好發季節，同時水母移動能力較弱，常會隨洋流漂流，由於近日來西南風較往年強，因此將在外海漂流的水母推向岸邊，在澎湖港區發現的水母應是巴布亞硝水母，因身體有許多白色斑點，所以又稱為珍珠水母，因毒性很弱，通常被當作觀賞水母用。

根據文獻記載，巴布亞硝水母體的傘呈半球狀，具有大小白色斑點。傘緣形成淺淺的傘折，不具觸手。懸垂的口腕通常呈短棒状。顏色有多種的體色，例如：白色、深藍等。水母是一種海生動物。不屬於魚類，而是無骨軟體海葵類動物。水母的種類很多，全世界大約有250種左右，直徑10厘米到100厘米之間，常見于各地的海洋。

巴布亞硝水母身上有白色斑點，又稱為珍珠水母。（記者劉禹慶攝）

澎湖港區出現水母大爆發，引發民眾恐慌。（記者劉禹慶攝）