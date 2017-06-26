業者不滿聲中收回 台東市公所將自營湧泉

台東市公所主秘溫忠仁（右）上午點交泳池，向業者林仁秋（左）說明。（記者黃明堂攝）

2017-06-26 11:09

［記者黃明堂／台東報導］台東市立湧泉運動公園今年起委外經營，但被質疑滿池青苔、管理不善，在業者大表不滿聲中，市公所今天上午由兩名警員戒護，執行強制收回程序，將以10到15天時間整理後，自營開放。

這座泳池從日治時代開鑿至今，池水來自地底湧泉，水中有魚蝦與人共游，成為特色。5年前，市公所耗費8千萬元改建後，卻長期處於封閉狀態，市長張國洲上任後，尋求活化，並於今年元月首次交由民營，但市代陳銘風說，業者承包後，根本沒花費心力在泳池上，以致泳池常關閉，池上青苔相當嚴重。

台東市公所主任秘書溫忠仁表示，除了青苔問題，業者至今未提交營運計畫書，也未依規定聘足4位救生員，嚴重違反契約，市公所多次行文要求業者改善，業者不是不回應，就是敷衍，所以，今天依契約，執行強制收回。

業者林仁秋到場表達不滿，指他投標時，只提聘2位救生員，得標後，市公所才說要4人，如果早知要4位救生員，他根本不會投標。

他又指，市公所在他得標後，從未善盡輔導協助責任，只會行文要求改善；他說，自己絕非市公所口中的「擺爛」，為了除青苔，花了10多萬元買器具，至少一週清一次，但這個水池猶如「屎窟」，清了就馬上有青苔。

在點交過程中，林仁秋及員工高分貝責問市代陳銘風莫須有指控，陳則請來晨泳會員証明泳池的確青苔很多，也讓泳客翻牆進出。

林仁秋雖然表達不滿，但也配合點交程序；溫忠仁說，業者如對強制收回有異議，可循程序訴願。

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業者林仁秋出示他花錢添購的清理機具。（記者黃明堂攝）

台東市立湧泉公園泳池浮青苔。（記者黃明堂攝）