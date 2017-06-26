歡喜作憨人！ 她辭教職紀錄「不能等」的百工職人

彰化花壇黃有信老師傅的銅製芋仔冰杓，正是楊玉如紀錄的百工職人。（楊玉如提供）

2017-06-26 00:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡喜作憨人！楊玉如為了投入環境生態教育，紀錄彰化縣百工職人，她2年前堅決辭去穩定的國小教職工作，專心去做自己想做的事，因為她認為不論是保護生態，或是紀錄在地資深職人，今天不做，明天就會後悔，這一切都「不能等」！

楊玉如表示，她從小的志願就是當老師，師範院校畢業後就成為國小老師，她喜歡當老師，也把自己對於生態熱愛帶進教學，尤其是她最愛的青蛙生態；因為她喜歡拍照，所以走訪傳統技藝老職人的工作坊，這一拍就是10年。

因為自認有太多想做的事「不能等」，尤其是紀錄彰化在地的百工職人就怕「來不及」，2年前她毅然決然在辭去人人稱羨的國小老師工作，幾乎所有人都勸她教了將近20年，再多教幾年就可以領退休金，不必急於一時請辭，但她很堅持要去做自己想做的事。

楊玉如辭去工作的第一件事，就是把整理紀錄了10年的百工職人自費出版，預計作系列報導；楊玉如說，她覺得老職人最讓人動容的就是「堅持的態度」。

楊玉如說，彰化花壇黃有信老師傅的銅製芋仔冰杓，人生有將近70年時光都在堅守崗位，由於年事已高在2年前退休，當時她就覺得「還好來得及」紀錄下來，因為每個銅製芋仔冰杓，精緻的就像是工藝品一樣。

「從老師傅身上看到熱情與執著！」她舉彰化埔鹽手作雞毛撢子的陳忠露師傅來說，雞毛撢子獲利不高，若非堅持，根本無法繼續做下去。

「收入不到原本一半！」楊玉如說，辭去教職，許多人擔心她會餓肚子，她認為她沒有餓肚子，她做自己喜歡的事情就是最大的幸福，以前做自己想做的事情是開心，但是現在全心全意擁抱夢想，則是幸福感百分百，她很「歡喜作憨人」！