好熱！明各地高溫台北上看36度 山區防午後雷雨

明天（25日）仍是高溫炎熱的天氣，尤其大台北及台東地區受到沉降效應影響，可能發生36度以上高溫。圖為今台北戶外溫度顯示高達37度。（記者簡榮豐攝）

2017-06-24 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）仍是高溫炎熱的天氣，尤其大台北及台東地區受到沉降效應影響，可能發生36度以上高溫，各地紫外線指數亦高，提醒大家注意防曬並多補充水分。

中央氣象局指出，明天台灣各地仍是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，各地大致穩定晴朗，但午後各地山區及中部以北、宜花近山地區會有局部短暫雷陣雨，可能出現較大雨勢，到這些地區活動要留意天氣變化，最好攜帶雨具備用。

氣溫方面，明天各地高溫仍在33度至35度之間，大台北及台東地區受到西南風沉降效應影響，高溫將突破36度以上，各地紫外線指數也多在危險級與過量級，外出要注意防曬並多補充水分，並避免在戶外長時間劇烈運動。

此外，明天西南風偏強，台中以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，從事水上活動和沿海作業的朋友請多加留意。

空氣品質方面，明天北部及高屏地區為普通等級，指標汙染物為臭氧及細懸浮微粒，其他地區為良好等級。

中央氣象局指出，明天台灣各地仍是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，各地大致穩定晴朗，但午後各地山區及中部以北、宜花近山地區會有局部短暫雷陣雨。（翻攝自中央氣象局）