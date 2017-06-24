美女校護上班遇車禍冒雨救人 獲「護理之光」

2017-06-24 17:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕還記得嘉義市民族國小美女校護林沛錤上班途中熱血救人的善心義舉嗎？此事經媒體報導後，中華民國護理師護士公會全國聯合會前天特別寄出感謝卡與小禮物給林沛錤，並將她列入「護理之光」；林沛錤開心地說：「謝謝全國聯合會給的鼓勵，我會繼續加油的！」

林沛錤在臉書PO出全聯會寄來的感謝卡及相關資料，與親友分享榮耀與喜悅，她留言說：「沒想到因之前小小舉動，竟然還可以加入『護理之光』…謝謝全國聯合會給的鼓勵。」

全聯會信件中寫著：「感謝您在工作之餘，仍秉持護理天職之心，勇於助人，您的善心義舉，充分彰顯護理專業正向形象！」讓不少人看完頗有同感，紛紛留言「好厲害喔！人美心也美」、「美女校護恭喜妳！實至名歸」、「民族之光」。

林沛錤於6月14日早上7點36分左右開車載女兒趕著上班、上課，行經嘉市忠孝路時，見到一名女機車騎士遭小貨車撞傷，當時下著大雨，她見到這一幕，燃起熱血救人的心，跟女兒說了聲：「媽咪下車幫忙囉」立即下車檢視女騎士傷勢，安撫情緒之餘，再打電話召喚救護車，當救護車抵達現場後，告知救護人員傷者情況，並協助送上救護車，及時將受傷的女騎士送醫。

林沛錤熱血救人的精神，也讓其他民眾受到感召，上前幫忙撐著雨傘幫傷者擋雨，雖然林沛錤全身淋濕成了落湯雞上了車，女兒問她：「受傷的人還好嗎？」她也趁此機會教育，告訴女兒：「要幫忙需要幫助的人」。