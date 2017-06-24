澎湖家扶韌少年單車隊授旗 跨海7天6夜環島挑戰自我

2017-06-24 15:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對來自單親及隔代教養家庭的家扶中心青少年，多有人際關係疏離的問題，澎湖家扶中心成立韌少年單車隊，7月1日將跨海前往台灣本島，挑戰7天6夜單車環島行，今日舉行授旗儀式，扶幼委員會主委顏瑞爵偕同委員許博榮、詹廷龍等人，共同授旗給韌少年單車隊，祝福他們旅途順利

由於澎湖家扶中心青少年，多來自弱勢經濟家庭，都有特別的成長經驗，單親與隔代教養衝突、精神與身心障礙、人際疏離，都是他們日常生活中頻繁出現的家庭樣貌，他們對於自己的未來迷網，對於自己與家庭失去信心，自我封閉在網路世界而害怕面對人群，造成許多社會問題。

澎湖家扶中心為了要改變這群年輕生命，積極設計青少年服務，帶領他們騎自行車征服九彎十八拐的北宜公路、報名團體划龍舟競賽、自發澎湖淨灘服務行動、創辦壘球隊跟社區長輩練球交流，以多元而有創意的方式來鼓勵這些少年融入團體生活、突破自我侷限，建立青少年參與社會及服務社區的行動能力。

為了進一步突破自我，這群成員最小國小四年級、最大高三的，即將在今年7月1日至7日展開單車旅程，自高雄一路北上至台北，沿途進行大學參訪、壘球競賽交流、體驗教育等活動。為了這次跨海400KM的挑戰，這群青少年在今年初便開始進行許多次訓練，馬公、風櫃、外垵、菓葉，都有這群青少年的騎跡，今日則再次進行馬公外垵一日來回的練習，