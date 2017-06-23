無人車才前瞻、軌道不前瞻？ 專業打臉來了

行政院推動以軌道建設為主的前瞻基礎建設計畫，引發「不夠前瞻」的批評。圖為高雄無人小巴。（資料照，記者張忠義攝）

2017-06-23 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕行政院推動以軌道建設為主的前瞻基礎建設計畫，引發若干人士質疑不夠「前瞻」、無人自駕車才是未來等批評。交通部政務次長王國材對此回應，無人車終究是小汽車，需5條車道才等於1條重運量軌道的運量，兩者無法互相取代。

無人車和軌道運輸 平行發展可互補

王國材今天參加民進黨「前瞻問到飽」網路直播節目，有網友提問既然是前瞻，為何不做無人車、還在做輕軌？王國材表示，其實相關計畫都有在做，高雄哈瑪星今年10月就會引進無人小巴，國內發展無人車的技術其實相當尖端。

但王國材強調，無人車其實還是小汽車，以忠孝東路為例，1條重運量捷運每小時單向運量2萬5000人，若換成無人車，就必須有5個車道。他說明，假設每台小汽車載2.5人，每小時要有1萬台車才能取代捷運藍線，而一條車道每小時最多1800台車，因此要有5條以上的車道；軌道建設土地用得比較少，這就是為什麼要發展軌道。

他表示，交通部和經濟部都在發展無人車相關計畫，無人車與軌道平行發展，以歐洲或日本為例，地下鐵已經發展百年了，鐵道技術都仍在進步，包括更環保、更安全、自動化的列車，軌道和無人車可以互補，一個是主幹線，一個是支線；無人車是小眾的運具，軌道是大眾的運具，兩者扮演不一樣的角色，沒辦法互相取代。