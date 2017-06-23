華航罷工週年 各運輸業工會再走上街頭

華航罷工週年，運輸業工會再戰休息時間，23日聚集交通部外抗議交通部改革跳票、漠視過勞、打壓抗爭，（砸紅色水球）血濺交通部。（記者簡榮豐攝）

2017-06-23 16:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空罷工將滿一週年之際，桃園市空服員職業工會集結台鐵產業工會、台汽客運產業工會、長榮航空企業工會、北捷駕駛產業工會等單位，逾百人共同到交通部抗議，並將象徵勞工在流血的紅水球砸向交通部。

團體砸出象徵勞工在流血的紅水球

桃園市空服員職業工會認為目前航空器飛航作業管理規則（AOR）是在為航空公司開後門，要求須要修法並將飛航任務或待命前的連續168小時，給連續30小時無勤務休息，更改為以曆日取代小時，保障員工有完整休息時間；另外，交通部應明定AOR第37條之1第3款中的「天災、事變或其他不可抗力事件」定義，避免航空公司以突發事件為由濫用，讓員工僅能在機上輪休卻要連續工作20小時。

桃市空服員工會理事朱良駿表示，華航CI012紐約航班4天航空，華航竟然將原本48小時休息時間，降低為27小時，讓員工該航班值勤時間比休息時間長，今年5、6月都有發生超時情況；阿姆斯特丹航線飛機到荷蘭時，空服組員竟還無法馬上到飯店房間休息，只能累趴在餐廳桌上；現在甚至還要修法將原本一個艙門至少要有一空服員規定降低，變成50座位只要一個空服員，以華航波音747-400為例，這樣原本要12個空服員，修法後竟然只要8個人，不僅增加空服員工作負擔，也罔顧旅客安全。

長榮企業工會理事長廖以勤表示，長榮也有20個左右的過勞航班，員工超時也都是以突發事件為由自己通報民航局，這樣事後就可以免罰實在不合理，強調下一次若有罷工，長榮工會絕不會缺席。

台鐵人力不足方面，台鐵產工理事長王傑表示，做為全台第一大站的台北車站，現在竟然說要因為人力縮減，要裁撤服務台，並將人力調去值班站長室；身為旅客量最大的台北站，竟然可以因人力不足就不要有旅客服務台。另外，現在台北站因人力不足，夜班售票櫃台只剩兩個人在賣票，不僅員工勞累，旅客也不方便。因此，今日來交通部抗議就是要說增補3000員額方案遠不足夠，交通部作為台鐵主管機關，應加強增補人力，並與台鐵產工協商班表改善，讓員工有完整曆日休息。

最後交通部由民航局標準組長林俊良、台鐵人事室副主任卓有章等人接「病歷表」，桃市空服員工會秘書長林佳瑋說，以前都是送陳情書，但現在運輸產業過勞已更嚴重，所以現在都要改送病歷表才能讓官員知道勞工困境。