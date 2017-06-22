屏東牡丹野薑花季啟動 首創鼻笛音樂diy

2017-06-22 23:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年7、8月是牡丹野薑花盛開季節，屏東牡丹鄉公所仍將舉辦野薑花系列活動，不同於以往只有賞花逛森林，鄉公所與東港溪協會合作，請來鼻笛大師少妮瑤宣傳，首度打造「鼻笛diy」行程，希望吸引更多民眾到東源部落旅行賞花。

不同於以往以自然風光為主的「野薑花季」，牡丹鄉公所今年融入更多當地人文藝術色彩，推出花季期間限定之「馨香小旅行」生態旅遊活動及野薑花風味餐，更首次將部落中具有神祕色彩的鼻笛音樂，透過diy製作來幫助遊客了解這項美妙的樂音。

屏東傳統藝術排灣族口、鼻笛傳藝師，也是東源部落族人的少妮瑤，今年特別前往馨香森林內演奏宣傳，並示範「迷你小鼻笛」的diy製作，希望透過她的宣傳，吸引更多遊客到訪東源，體驗製作這項專屬於南排灣族的單管鼻笛。

牡丹鄉鄉長陳英銘表示，花季間還推出限定的野薑花風味餐，有香澤蘭茶、開醺酒、紅黎炒飯、烤肉加刺蔥等料理，所有食材都從產地到餐桌，不超過方圓1公里，來自東源部落自產。

今年的野薑花季活動從7月1日馨香森林音樂會開始，接著還有全國路跑賽、健康操表演賽，園區內也提供特色輕食、客制化馨香料理、最南邊的風織豆咖啡、專業豐富的導覽、手作彩繪娃娃DIY等服務，適合民眾墾丁戲水後前往體驗不一樣的部落生態之旅。