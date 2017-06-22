舞蹈老師持續認養家扶五位兒童 愛心不斷

2017-06-22 21:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕舞蹈老師KiKi官幸華領養家扶的５個孩子，但過程中曾遇到面對家庭及事業的雙重壓力，曾讓她一度萌生放棄一切的輕生念頭，但想到五個被她認養的孩子，但咬牙撐下去 ，如今困境已過，她覺得自己才是被５位認養兒童施恩惠的人。

官幸華在事業最顛峰的時期，上遍各大電視通告，也是許多知名藝人指定合作的舞蹈老師，但在光鮮亮麗的背後，其實她當時面臨的是人生最低潮無助的時候。

受到金融風暴影響，幸華的先生有很長一段日子都在家待業，家中經濟完全依賴她一個人支撐。偏偏此時她發現自己懷孕了，因體質與年齡影響，醫師要她必須好好在家安胎，但為了生計，舞蹈教學工作不能停擺。

面對家庭及事業的雙重壓力，曾讓她一度萌生放棄一切的輕生念頭，就在最消沉的時候，腦中浮現五個認養兒童照片中的笑臉，她忽然想到，如果走了，五個認養童怎麼辦？念頭一轉，幸華咬牙堅持了下去。

不只挺著孕肚上節目通告、繼續舞蹈教學，甚至在懷孕7個月時還舉辦一場售票肚皮舞演出、邀請3位美國籍老師一同登台，並將表演所得扣除開銷全數捐給家扶中心。寶寶出生後，先生的事業也漸漸平順，幸華說：「沒遇過磨難，就不知道自己的能力到哪裡。」

她覺得自己才是被五位認養兒童施恩惠的人，她滿懷感激謝謝五位認養童給她的力量，也用這句話和認養童互相鼓勵。

官幸華今年是持續家扶十年的認養人，她也和先生商量討論，希望加入寄養家庭的服務行列。