康軒與4大學簽約 產學合作培育師資生

康軒文教集團董事長李萬吉（左）和台北市立大學校長戴遐齡（右）簽約產學合作培育師資生。（圖由康軒文教提供）

2017-06-22 15:03

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助國內師範院校畢業生就業，康軒文教集團以康橋學校財團法人名義，分別與台灣師大、國北教大、台北市立大學及清華大學等4校合作，簽訂「教育產學合作策略聯盟」意向書，4所大學為康橋國際學校培育國小、國中及高中每校2、3名師資，在學期間每月享有8000元獎助金，最長獎助3年，畢業後將到康橋國際學校各校區任教。

康軒文教集團董事長李萬吉表示，大學培育人才要學用合一，師資培育與教學現場的結合非常重要，康橋積極媒合就業市場及師資培育，這次產學合作專案，讓教育集團和師培機構成為學用互助的合作夥伴。

李萬吉表示，康橋國際學校的學生上萬人，目前有台灣秀岡、青山、新竹及中國華東康橋4個校區，林口康橋和中國合肥康橋則在籌備中，對於優秀的師資需求急切，未來到康橋實習時，會給予課程、教學及班級經營的實務訓練，開發他們的教學潛能，等正式任教時，待遇還會比公立學校好，台灣的師培有一定的品質保證，基於康橋未來的師資需求，將視這次產學合作的執行成果，未來不排除擴大辦理。