醫病》自費沒關係！手術傷口疼痛的止痛選擇有...

2017-06-22 14:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕許多外科病人在接受麻醉前訪視時，常會問麻醉科醫師「手術後會不會很痛？有沒有甚麼比較好的止痛藥物？就算要自費也沒關係！」可見術後的疼痛控制是許多外科病人最感到焦慮及關心的問題。

台大醫院新竹分院麻醉部張師綸醫師表示，手術後急性傷口疼痛的止痛方式主要有：口服藥物、靜脈注射、肌肉注射、硬脊膜上注射，或是其他比較侵入性的方法。

口服止痛藥物種類從藥效最輕的普拿疼，中效的非類固醇類抗發炎藥，到嗎啡類都有。這些止痛藥物當然也有一些副作用，只要短時間內由醫師評估小心使用，再加上一些抗過敏、止吐藥輔助，可以將副作用降到最低。

常常有病人擔心嗎啡類藥物用了會成癮，然目前大部分的研究報告都指出，手術期適量的嗎啡類藥物使用，並不會成癮，所以不用過度擔心。而且，在有經驗的醫師處方下，都可以達到令人滿意的止痛效果。

病人手術後進到恢復室，由於意識不清或是喉頭反射尚未回復，會避免給予口服藥物；在一般病房則常常是靜脈注射跟口服藥物並行。在許多中、大型醫院有提供自費的自控型止痛藥靜脈/硬脊膜上注射。

所謂的「自控型靜脈注射止痛」，主要買的是時間差，即是提供給病人一台機器，疼痛時只要按按鈕，機器即依照處方在病人的靜脈導管（點滴）裡給止痛劑。不同於過去，病人跟護理師抱怨傷口疼痛，護理師跟值班醫師講，醫師開醫囑，再等藥局發藥，打到病人體內常常都已經超過半小時了。

因自控式機器有立刻給藥的效果，可以立即緩解術後病人的疼痛。針對不同病人，麻醉科醫師會依據病人狀況開立不同自控型藥物配方，有利於病人術後止痛跟恢復。對於長期使用止痛藥或小兒這兩類族群，「自控型靜脈注射止痛」是不錯的術後疼痛控制選擇。不過靜脈藥物注射仍然可能發生如嗎啡類的噁心嘔吐、全身發癢等副作用。

至於自控型硬脊膜上注射，則是麻醉科醫師在腰椎（或胸椎）於局部麻醉下，用粗針埋一條細管子，再利用機器直接在脊椎神經根處給藥，好處是因為靠近神經，使用藥物總量可以降低，再者藥物直接作用在神經根，總量又少，比較不會進入血液循環，所以全身性副作用發生率也降低。不過缺點是必須承擔打粗針的風險，包括了感染、出血、神經受傷等，但機率都很低。