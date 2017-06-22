〈謠言終結站〉濫用催情藥 過敏又傷腎

2017-06-22

記者陳建志／台中報導

不論是已婚夫妻，還是熱戀男女，都希望能擁有和諧的「性」福生活，網路流傳「『印度神油』、『蒼蠅水』等助性產品有持久、催情功效」，讓不少男性躍躍欲試，不過醫師提醒，使用過量有可能會造成皮膚過敏、腎炎、膀胱炎和尿道炎等疾病，建議從飲食、運動著手，或尋求專科醫師協助才是正途。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，門診中常發現，有夫妻或情侶對性生活不滿意，自行上網尋求「助性偏方」，並購買催情或持久產品使用，卻因會陰紅腫等不適症狀，才尋求專業醫師協助。

邱鴻傑表示，坊間常見的助性產品包括「印度神油」、「蒼蠅水」等，其中「印度神油」是從植物中提煉出對皮膚有刺激性的油精，再加上局部麻醉劑，藉由降低男性陰莖龜頭的敏感度，防止早洩、延長性交時間，不過若過量使用，恐怕會有皮膚過敏的副作用。

至於「蒼蠅水」的起源可追溯至羅馬帝國時期，坊間流傳是女性的催情藥劑，但臨床上也有不少男性使用，因僅需少許的劑量就能達到強烈刺激的功效，若過量使用經腸胃道吸收後，由腎臟排泄，再由尿道排出，容易出現腎炎及膀胱炎等症狀，嚴重時，更可能導致急性腎功能衰竭。

邱鴻傑建議，若要提升夫妻、情侶間的「性」趣，男性可從日常飲食著手，像是吃蘋果、生蠔、蘆筍、堅果、羊肉等食物，或喝紅酒，刺激荷爾蒙分泌。平時更要有充足的睡眠，並養成規律的運動習慣，如有氧運動和重量訓練，都有助於改善「房事」。

邱鴻傑並提醒，若真需要藥物助性或提升性慾，應該諮詢接受過男性醫學會認證訓練的泌尿科專科醫師，針對個人身體狀況調整用藥，才能有滿意的性生活，又不會造成身體副作用。