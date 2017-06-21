又飄異味被檢舉 正隆紙廠未提具體改善挨轟

正隆紙廠遭質疑飄散異味，將斥資改善。（記者張軒哲攝）

2017-06-21 17:20

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕近年后里空污議題備受爭議，正隆紙廠受到民眾質疑飄散異味，今日市府環保局、環保人士及居民前往了解異味改善處理方式。環保局指出，正隆紙廠從104年5月至今因異味超標或稽查不合格違規逾百件，罰鍰累計4千多萬元，創下台中市單一污染源被裁罰最高紀錄，雖然都已繳納，但近日又飄出異味屢被檢舉，初查發現是烘乾紙張的異味隨水蒸氣排出。

環保局要求正隆針對異味水氣，檢測作業紙機相關排放管道，並加強集氣設備或密閉工程，減少異味排出，但正隆明知原因，今日會中卻未具體提出改善措施和期程，也未列入之前承諾的6億元改善計畫中。

稽查大隊長王宗邦指出，局方已於19日採樣分析，報告下週出爐，一旦異味超標，將依空氣污染防制法開罰10萬至100萬元，如果限期改善未過，也會按日連續開罰，同時也會持續採氣監督。

后里居民鄭先生向正隆總公司反映后里廠臭味問題，「后里幫」臉書幫主林綉卿指出，邀約環保局、后里區環境治理諮詢委員會4名委員溝通。林綉卿坦言，廠長一再表示會找專家學者協助，透過增加曝氣和加藥等方式，減少紙漿白水的異味，無法承諾改善時間表，希望廠方提供明確的改善期程，還給后里居民沒有紙廠異味的生活環境。

后里里里長楊春明說，后里區的空氣污染源來自許多廠商，不單只是正隆，盼能邀集18個里里長與地方人士共同提出所在里異味來源，尋求改善之道，提升居民生活品質。

正隆紙廠表示，等到7月底或8月初，改善到一個段落後，將安排里長、社區理事長和居民代表等到廠辦說明會，並參觀製程。