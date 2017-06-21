醫訊》傷口久不癒？ 靜脈營養注射治療新選擇

傷口久不癒合怎麼辦？柳營奇美醫院內分泌科主治醫師葉美成表示， 靜脈營養注射治療提供慢性病人傷口照護的另一選擇。（記者王涵平攝）

2017-06-21 16:07

〔記者王涵平／台南報導〕傷口久不癒合怎麼辦？柳營奇美醫院內分泌科主治醫師葉美成今日表示，靜脈營養注射治療提供慢性病人傷口照護的另一選擇。

葉美成指出，日常生活中難免會跌倒、被刀割等傷口，通常幾天就會癒合，但有些人傷口久不癒合已1、2年，從開始小小的褥瘡或是傷口，到後來傷口越爛越大，經過清創手術和抗生素的治療後，雖然感染情形有改善，但是傷口就是不會癒合，也沒有長出新肉的趨勢，嚴重時甚至會危及生命，在臨床上很常見。

葉美成表示，有慢性傷口的病人，通常都患有慢性疾病，例如糖尿病、高血壓、腎臟病、營養不良、心臟病、老化、免疫力低下等，因為慢性疾病會讓傷口復原和再生的能力變差，因此傷口不易癒合。而且傷口在全身上下都有可能出現，像臥床老人特別容易產生傷口的部位是在薦椎部、臀部和骨頭突出的位置，而糖尿病患則是在大腿、小腿、腳趾，及任何受傷的部位。

她說，通常治療傷口久不癒合的病人，會由內分泌科、整形外科、感染科、心臟血管內外科等團隊一起討論，視其需要給予病人適當的抗生素、清創手術、血糖控制以及血管繞道手術等方式治療。

此外，病人本身的「營養狀態」和「傷口復原能力」常是比較少被討論到，但其實這是很重要的部分。要傷口癒合，營養是不可或缺的，包括維他命B、C、鋅、銅、礦物質及特定的氨基酸：如脯胺酸（Proline）、離胺酸（Lysine）、精胺酸（Arginine）、甘胺酸（Glycine）、蘇胺酸（Threonine）等。但口服這些營養成分，真正吸收進體內的比例，又會視個人腸胃吸收的能力而定，像臥床老人或是本身有一些慢性病的人，腸胃的吸收能力常常不會很好，因此可以考慮使用靜脈營養注射治療，就可大大增加營養吸收的比例。葉美成也提醒，病人接受靜脈營養注射治療，最好事前經過醫師的詳細評估，一部份的病人在經過營養補充治療後，傷口會漸漸長出新肉芽。