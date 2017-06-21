國產遊戲首登大螢幕！《返校》將翻拍真人版電影

白色恐怖遊戲《返校》年初在遊戲界掀起熱潮，如今將被改編成真人版電影。（翻攝自《返校》）

2017-06-21 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕今年初爆紅的國產恐怖遊戲《返校》除了將改編成電視影集外，也將搬上大螢幕，成為首次拍翻成真人電影的國產遊戲，電影版將由李烈監製，徐漢強執導，明（22日）將舉行電影計畫啟動記者會，文化部長鄭麗君也將應邀出席。

綜合媒體報導，國產恐怖遊戲《返校》今年初在遊戲平台上開賣，遊戲以台灣1960年代戒嚴時期的校園為背景，配合台灣道教文化，如黑白無常、魑魅魍魎、擲筊、腳尾飯等元素，獲得許多玩家青睞，短短數日，銷售量衝上同類型遊戲的前三名，不只台灣，連許多國外玩家都深受吸引，而且使用者好評穩定維持在90%以上；製作團隊還獲邀參與全球知名的遊戲盛會「美國E3電玩展」，將透過遊戲把「台灣元素」行銷世界。

《返校》的劇情引人入勝，吸引其他領域單位的興趣，公視節目部經理於蓓華表示，公視已買下「返校」版權，目前還在進行劇本改編，未來將拍成影視作品。

除了電視影集外，今（21）日又確定將開拍電影版，明（22日）將舉行電影計畫啟動記者會，《返校》製作團隊赤燭遊戲代表姚舜庭與文化部長鄭麗君都會出席記者會，電影監製將由操刀《行動代號：孫中山》、《囧男孩》、《青田街一號》的李烈擔任，《小清新大爆炸》的新銳導演徐漢強擔任執導工作。