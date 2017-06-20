女大生赴移民署實習 成就一段外交友誼

曾怡潔（右一）與朋友帶領路易斯（右二）參觀台灣風景，並藉由體驗書法學中文，讓路易斯相當高興。（記者劉慶侯翻攝）

2017-06-20 22:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕目前就讀淡江大學西班牙語文學系三年級的曾怡潔，從高中開始就加入海外志工的行列，曾經去過中國、泰國和斯里蘭卡，日前在移民署實習期間，因偶然機會幫忙巴拉圭駐台大使館官員的家屬解決台灣居留問題，讓這位官員很感謝，還介紹兒子跟她認識學中文，她則有機會練習西班牙語及巴拉圭文化，藉此機緣成就一段跨國界外交友誼，也拓展了國際視野。

這位巴拉圭駐台官員是巴拉圭共和國大使館國防武官米路易（Luis Florencio Miranda Gonzalez），他的兒子路易斯（Luis Antonio Miranda Kunert）大學畢業後，因為嚮往中華文化，所以隨父親來台。

不過，路易斯在師大國語教學中心進行研習期間，不曉得如何申請就學簽證延期，米路易趕來移民署處理時，遇到了正在實習的曾怡潔，不僅順利解決了語文溝通問題，並完成相關手續，讓這位外國武官對眼前的台灣小姑娘印象深刻。

本科是西班牙語文學系的曾怡潔，遇到西語人士則熱情邀請合照，米路易更介紹兒子路易斯讓她認識。對於能幫得上忙，曾怡潔表示「很開心」!

個性活潑的曾怡潔，帶領人生地不熟的路易斯參觀台灣豐富的風土景點、品嚐地方小吃之外，也常和他用中文聊天，讓路易斯來台半年，中文程度突飛猛進。

此外，曾怡潔介紹台灣非常重視新住民，還響應聯合國的「國際移民日」，將每年的12月18日訂為「移民節」，曾怡潔更邀路易斯親自參加去年移民節慶祝活動，讓這位外國學生對台灣友善新住民、營造多元環境，有了更深切體認。