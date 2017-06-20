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星戰迷注意！尤達大師、黑武士 石門水庫震撼登場

尤達大師、黑武士造型熱氣球石門水庫震撼登場。（記者李容萍攝）

2017-06-20  19:27

〔記者李容萍／桃園報導〕星戰迷照過來！第2屆石門水庫熱氣球嘉年華吹起星際風，首度從國外引進的「尤達大師」與「黑武士」造型熱氣球，今天傍晚首度立球合體亮相，23、24日下午5點另舉辦星際日活動，歡迎所有coser扮成星際大戰角色前往，不只參加的coser可獲得禮物，只要拍下星戰主題相片上傳到「愛ㄑ桃」粉絲團就能抽市價9000元的熱氣球自由飛雙人票券。

因梅雨鋒面攪局，第2屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華順延昨天至27日登場，除了3顆繫留體驗熱氣球，這2顆星際大戰的造型球，「尤達大師」高19公尺、寬28公尺，「黑武士」高26公尺、寬21公尺，今天當巨大的星際熱氣球冉冉升空，在石門水庫南苑廣場既吸睛又震撼，吸引民眾駐足感受獨特的星際魅力。

桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評指出，熱氣球能否升空得靠老天爺臉色，不能下雨、氣流也要穩定才可，今天是星際造型熱氣球首度亮相，因為配合檔期，星際球只能展到25日，並限於活動期間的每日清晨5點30分至7點30分、下午4點30分至6點30分兩個時段立球，想一睹「尤達大師」、「黑武士」風采的民眾可得把握難得的機會。

尤達大師、黑武士造型熱氣球石門水庫震撼登場。（記者李容萍攝）

尤達大師造型熱氣球。（記者李容萍攝）

「黑武士」造型熱氣球。（記者李容萍攝）

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