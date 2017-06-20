悼念齊柏林 環團籲10年不擾山林

2017-06-20 14:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣環境保護聯盟今發聲明悼念齊柏林，除了質疑當時齊柏林發現的環境危害是否都解決了，對於亞泥在修礦業法前火速取得礦權展限更是嚴厲譴責，台灣環境保護聯盟呼籲政府應該正視國土保育問題，要求10年內不擾動山林海岸，以休養生息。

聲明中表示，對於《看見台灣》導演齊柏林在拍續集II的勘景，不幸墜機失事，感到悲痛、不捨。聲明並質疑當時行政院雖成立「國土保育專案小組」，但紀錄片中揭露的破壞及污染，是否都已經解決。

聲明內容提到，提到民國19年頒訂的礦業法根本不適用現在的台灣，不只造成坍方，也無視該區原住民長期以來生存權被嚴重侵害，國家公園附近生態環境被破壞的慘況，並譴責經濟部（礦業局）於今年3月「礦業法」修法前夕，火速通過亞泥展延20年採礦權，呼籲政府撤回此展限許可案，追究相關官員涉嫌圖利財團之責。

聲明進一步建議，在氣候變遷加劇、頻頻發生高強度降雨的現今，由於不斷的建設、開發，長期累積下來，山林崩塌、平原氾洪、海岸侵蝕、空氣污濁，對山林的保育、管理，眼見主管政府官員全然無能及失職下，要求在10年內，不要擾動台灣的山林、海岸，重新檢討國土政策，讓山林、海岸休養生息。

台灣環盟的主張包括嚴限採礦權；禁止山坡地/水源區/森林保育區濫墾、濫建（開發），不當的開發利用及建設；檢討及強化海岸保護，避免消波塊海岸；保護水源區水質，管制活動方式及強度；嚴查廢棄物/有毒物質汙染土壤及地下水；管制農地解編、降級。