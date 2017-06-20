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增加收入 台灣大車隊載客平台告訴司機客人「底叨位」

2017-06-20  14:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕計程車密度非常高的大台北地區，如何改善計程車空車率是政府與業者都在努力的目標，交通部運輸研究所日前才開發出計程車產業發展分析平台，透過車輛實際載客情況分析乘客熱點；台灣大車隊今日也宣布，已與宏碁合作推出智慧載客推薦平台，同樣是以從乘客搭車的歷史數據資料中，找出叫車需求量最多區域，並透過分析當天的時空情境（星期、時段和區域等）和外部事件（天氣、節慶、活動等）及計程車當下位置點，推薦司機優先去哪個區域的熱點載客。

台北市計程車平均每日有2.32個小時在市區空車趴趴走尋找客人，增加整個城市的二氧化碳排放量，台灣大車隊董事長林村田表示，台灣大車隊除點對點接送外，還提供計程車共乘、陪同就醫等服務；除在消費者端服務外，同樣致力於提升司機端的載客效率，這次與宏碁合作，經由宏碁的人工智慧技術，導入全新的智慧載客推薦平台，將即時的乘車需求建議提供給司機，降低空車繞行的時間，推升計程車產業服務品質。

智慧載客推薦平台是運用以大數據為根基的人工智慧相關技術，透過熱點分析、需求量預測和智慧推薦等方法，建立需求量預測模型進行預測，讓司機可以即時掌握潛在客流。目前台灣大車隊與宏碁公司合作的智慧載客推薦平台已完成驗證，計畫下半年將正式上線，初步預期在導入智慧載客推薦平台後，每日每位司機可望增加平均1至2趟的載客次數，營業收入每月也有機會平均增加3000至6000元。

台灣大車隊指出，若以台北市現在資料分析來講，上下班時間還是交通要點及辦公商場搭車人較多，中午時段就是忠孝、南京、信義商圈較有乘客，深夜時段則是居酒屋林立的林森北路乘客數量最多。

台灣大車隊表示，智慧載客推薦平台不是將這些數據分析做成一張圖給司機，而是知道司機現在位置後，告訴他10分鐘內附近哪一個點會有最多人叫車，讓司機可以往那個方向開去。

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  • 台灣大車隊推智慧載客推薦平台，能告知司機周遭何處最多人要搭車，降低空車率。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    台灣大車隊推智慧載客推薦平台，能告知司機周遭何處最多人要搭車，降低空車率。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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