桃園平鎮出現「加長型停車格」 地方這麼說…

2017-06-20 14:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區緊鄰陸軍營區的龍德路、龍福路，近日出現「加寬型」的汽車停車格和「加長型」的機車停車格，魔術大的空間幾乎可停2輛車，直擊民眾臉書貼文驚嘆「不懂停車格要劃這麼大要做什麼？」網友熱議、留言並戲稱，「附近有營區，可能方便停坦克吧！」

對此，服務處就設在此排停車格對面的桃園市議員舒翠玲表示，網友調侃「全台最大停車格在桃園，一格可停兩輛車」、「根本亂畫，很誇張」、「在台北市看不到，很羡慕」等言語根本就是看圖說故事。

舒翠玲說，其實附近里民大都知道，這樣的停車格設計，一點也不誇張，甚至能說桃園市政府交通局、養護工程處在當地市議員及龍興里里長許金新要求下，所展現驚人的「行政效率」。

許金新也說，龍德路靠近忠貞市場，停車位需求量大，過去緊鄰陸軍營區牆壁畫設停車格位。社區老年人多，行人走在車流量大馬路很危險，經多年爭取市府同意在6月起，沿營區圍牆增設行人專用道，預計9月完工。

許金新還說，整排臨時性加大的停車格，是考量人行道施工期間勢必影響原有停車格位，才商請交通局預留人行道1.2尺寬度，在施工前先劃設好「施工後」的停車格位，以利逐段完工後，可立即停車，也是兼顧施工、行人通行及停車需求的權宜之計，等工程結束就會恢復成一般規格的停車格。