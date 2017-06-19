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國際扶輪社夫輪基金百周年 捐贈惠民醫院醫療巡迴車

2017-06-19  19:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際扶輪社慶祝扶輪基金百周年紀念，桃園百齡扶輪社、桃園東方扶輪社及澎湖扶輪社共同發起捐贈醫療車給IDS專業醫院，全台總共有8家醫療院所獲得捐贈，澎湖天主教靈醫會惠民醫院也獲贈1部醫療巡迴車，造福澎湖民眾。

有感於政府預算有限，部分偏鄉地區醫療資源相對不足， 國際扶輪3500地區（桃、壢、竹、苗）及3470地區澎湖扶輪社等社團，申請全球獎助金專案計畫協助偏鄉及離島地區，提升貼身醫療及照顧，捐贈8部醫療巡迴車、1部復康巴士、以及1部X Ray等醫療設備給指定IDS專業醫院。

今日舉行的澎湖天主教靈醫會惠民醫院醫療巡迴車捐贈儀式，數十位扶輪社友出席。澎湖扶輪社社長孫鴻發表示，這部造價360萬2000cc的醫療巡迴車，配備電動診療床椅1組、GE彩色移動式超音波、心電圖、醫藥櫃等，功能相當齊全，是以行動診所的概念打造還特別做了車身防鏽處理以利在外面為民眾服務，一部車可以配置4位醫護人員，並可進行內科及婦科的診療，主要提供偏鄉老人就醫服務。

除了澎湖天主教靈醫會惠民醫院湖醫院獲得捐贈之外，其他受贈單位包括：台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、屏東基督教醫院、恆春基督教醫院、埔里基督教醫院、新竹馬偕紀念醫院、羅東聖母醫院等IDS專業醫院。

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  • 國際扶輪社捐贈惠民醫院行動醫療專車，造福澎湖民眾。（記者劉禹慶攝）

    國際扶輪社捐贈惠民醫院行動醫療專車，造福澎湖民眾。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖天主教惠民醫院致贈感謝狀，給澎湖國際扶輪社長孫鴻光〈右〉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖天主教惠民醫院致贈感謝狀，給澎湖國際扶輪社長孫鴻光〈右〉。（記者劉禹慶攝）

  • 斥資三百六十萬元的行動醫療巡迴車，可在車內進行內科及婦產科診療。（記者劉禹慶攝）

    斥資三百六十萬元的行動醫療巡迴車，可在車內進行內科及婦產科診療。（記者劉禹慶攝）

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