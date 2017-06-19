| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹43線拓寬 施工路段21日起單向通車

2017-06-19  17:44

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府宣布，近期將於寶山鄉辦理新竹科學工業園區北2高寶山交流道聯絡道拓寬工程，鄉道竹43線三峰路一段3K+000到3K+400路段，訂於21日起至7月8日進行道路降挖拓寬作業，施工期間該路段單向通車，請用路人遵循號誌及交管人員指示通行，以維行車安全。

廣告
  • 新竹縣寶山鄉鄉道竹43線近期將辦理拓寬工程，施工路段管制單向通車。圖為先前其他工程，與本新聞事件無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

    新竹縣寶山鄉鄉道竹43線近期將辦理拓寬工程，施工路段管制單向通車。圖為先前其他工程，與本新聞事件無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拓寬 竹43線
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧五味軟絲
好清爽✧味噌漬黃瓜
新口味✧鮭魚滷肉飯
不糊爛麵線怎麼煮？
轉寄

標題：竹43線拓寬 施工路段21日起單向通車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月19日‧星期一‧丁酉年五月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.