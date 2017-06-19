竹43線拓寬 施工路段21日起單向通車

2017-06-19 17:44

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府宣布，近期將於寶山鄉辦理新竹科學工業園區北2高寶山交流道聯絡道拓寬工程，鄉道竹43線三峰路一段3K+000到3K+400路段，訂於21日起至7月8日進行道路降挖拓寬作業，施工期間該路段單向通車，請用路人遵循號誌及交管人員指示通行，以維行車安全。