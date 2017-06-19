中高齡勞參率創10年新高 女性成長幅度優於男性

2017-06-19 15:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕去年中高齡就業者的勞動參與率62.42%創下近10年來新高，且女性的成長幅度優於男性，較10年前約增長5成，平均為49.88%。勞動部分析，主因為女性教育程度上升、職場環境對女性更為友善，連帶提高就業意願。

勞動部今天公布105年中高齡勞動力統計，去年45歲以上的中高齡就業人口為432萬人，較104年增加7.4萬人；勞動力參與率為62.42%，不但比104年上升0.53個百分點，也是近10年新高。

這份調查也顯示，女性在職場的表現與參與程度在近年大幅提高。近10年間，女性中高齡就業者增幅超過5成，成長幅度是男性的2倍。若以人數分析，去年中高齡男性就業者共有249.4萬人、女性173.4萬人。10年來男性增加約50萬人，增幅25.08％；女性則增加61.2萬人，增福54.53％。

至於外界較為關注的中高齡就業者薪資水準，根據這份調查顯示，96.49％的就業者從事全職工作，經常性收入為4萬3946元。若以行業別分析，「資訊及通訊傳播業」平均薪資達6萬3767元最高、「金融及保險業」約6萬1432元次之、「電力及燃氣供應業」6萬1010元居第三。

而去年中高齡失業率為2.15%，較前年上升0.16個百分點，中高齡失業者尋職過程中有工作機會但未就業的原因以「待遇太低」占54.21%最高，未曾遇有工作機會者所遭遇的困難則以「年齡限制」占45.16%居多。

不過台灣的中高齡勞參率有逐年增加的趨勢，但與鄰近的韓國、日本等國相比，仍然偏低，特別是55歲以上的勞參率，大約只有鄰國2/3；60歲以上大約只剩1/2。