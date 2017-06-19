06/19 各報重點新聞一覽

12年國教社會領域課程綱要草案曝光，圖為12年國教社會領域課程綱要草案重點列表。

2017-06-19 06:20

自由時報

社會新課綱 中國史放東亞脈絡討論

重大變革！十二年國教社會領域課程綱要草案曝光，相對於以往要學生背誦大量史料知識，且以漢人為主軸的史觀，新課綱必修從八學分減為六學分、將大減資料性內容，尤其歷史科將略古詳今，重點放在台灣最近五百年脈絡，且以學生為學習主體，從熟悉的台灣往外走，中國史將放在東亞歷史脈絡中討論，世界史也將更著重台灣與世界互動，期望更以台灣為主體去建構下一代的史觀。

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警專今放榜 榜單昨提前外洩

培訓我國重要基層司法警察人員的警察專科學校，招生入學考試被視為準國家考試，競逐者眾，今年招考警員班第卅六期正期生，報考人數逾萬，錄取率不到兩成，但原本預定今天（十九日）發佈的榜單卻在昨天提前外洩，並在LINE群組轉傳，引發考生及家長質疑，怒稱：「錄取名單都能外洩，那試題是否也早就外流？」

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約談押審逾50小時 何壽川羈押禁見

台北地檢署偵辦永豐金控違法超貸案，前天向法院聲請羈押禁見永豐金董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜及三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡慇；台北地院徹夜審理認定，三人涉犯證券交易法特別背信等罪，張金榜刻意隱匿有何壽川簽名批示的簽呈，廖怡慇在搜索時趁機撕掉重要文件的一小角，都有滅證事實及罪加一等，另涉湮滅刑事證據等罪，裁定三人羈押禁見。

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蘋果日報

驚世夫妻 256天花130萬 背3娃遊23國

厲害，賣掉房子花130萬元壯遊23國！高雄一對房仲夫妻賴啟文和賴玉婷熱愛背包客旅遊，去年9月籌足旅費，留職停薪帶著5歲、3歲、1歲大的3個兒子，勇敢踏上環遊世界旅程，到今年5月回台，以256天游走23國，儘管在埃及遇狙擊手持槍瞄準、入境美國被刁難等奇遇，但夫妻感動說：「有父母在的地方就是家，世界就是我們的家」，還計劃後天全家再前往東南亞，讓這股旅遊熱血延續。

北市環南市場污水 竟偷偷排入河

台北市環南市場為北市最大的批發及零售傳統市場，鄰近住戶向《蘋果》檢舉指出，市場內垃圾集中場廢水長久以來未經截流處理，直接排入河裡污染河川，北市環保局接獲《蘋果》通報，近日到場追查廢水流向，證實廢水直接流入地下箱涵排入河川，已依《水污染防治法》開罰市場自治會3萬元。

去年北市府展開環南市場第一階段中繼市場興建工程，預計後年完工，以便後續拆除市場改建時，讓攤商搬入營業。

聯合報

永豐餘也爆案 何壽川羈押禁見

永豐餘集團負責人、永豐金控董事長何壽川被控使用公司資金八五○萬美元購買可交換公司債，作為私人投資上海一七八八大樓興建資金，損及股東權益，涉嫌違反證交法及金控法；何雖稱「只是行政疏失」，但台北地院認定犯嫌重大、有串證之虞，裁定羈押禁見。

熱浪襲全球 葡一場林火噬62命

葡萄牙中部大佩德羅岡鎮十七日發生森林大火，火勢持續延燒，至少已造成六十二人死亡，其中許多人在車內活活燒死。

中國時報

葡萄牙森林大火 奪62命

葡萄牙中部17日因熱浪來襲引發森林大火，當局雖出動超過1700多名打火兄弟與快速蔓延的野火搏鬥，仍有至少62名民眾喪命，包括消防隊員在內有數十人受傷。罹難者大多是在企圖駕車逃生時為火勢所困，慘遭熊熊烈焰活活燒死。葡國總統勘災時忍不住落淚，總理柯斯塔稱這是該國「近年來最慘痛的森林火災悲劇。」

國防副部長赴美 談軍購HARM飛彈

軍方高層官員透露，國防部副部長蒲澤春上將近日將率團赴美與美國軍方開會，至於此一會議是否為每年6月例行召開的美台年度國防檢討會議（Defense Review Talk, DRT），軍方高層不願證實，僅強調，這是例行會議，雙方也會談到軍售議題，我方會要求美方已答應出售的武器，儘快履行。