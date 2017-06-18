台灣第一支衝浪國家隊成軍 蔡濯羽推廣在地特色

台灣第一支衝浪國家隊成軍，領隊蔡濯羽在頭城致力推廣衝浪。（記者簡惠茹攝）

2017-06-18 18:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］現任中華民國衝浪運動協會秘書長蔡濯羽，致力推廣衝浪運動，今年更帶領台灣第一支衝浪國家代表隊前進法國。10年前雪隧開通後，他被烏石港深深吸引，移居宜蘭，在頭城從事衝浪教學已長達8年，但據他觀察，衝浪在頭城似乎還被視為外來的文化，希望今年能藉由參與頭城老街藝術季，讓頭城人認同這項新的在地特色。

國際奧會去年宣布衝浪將納入東京奧運比賽項目，台灣史上第一支衝浪國家代表隊今年正式成軍，由中華民國衝浪運動協會秘書長蔡濯羽擔任領隊，上個月前往法國參加國際衝浪大賽，蔡濯羽本身更是今年國內春季分齡錦標賽長板公開組第四名。

41歲的蔡濯羽原本是學服裝設計出身，對於水上運動原本一竅不通，29歲時開始接觸衝浪，一開始只覺得怎麼這麼難，但又感覺很好玩，一栽進去就練了12年了，至今仍記得第一次成功站在板上的感動，「天啊，做到了想像不到的事情」，那是衝浪最好玩的地方。

「決定搬來宜蘭，烏石港的浪是最大的吸引力。」本來擔任行銷企劃工作的蔡濯羽，10年前毅然決然離開台北，決定全心投入衝浪，在宜蘭外澳定居。8年前開始正式在頭城進行衝浪教學，他說，被宜蘭吸引最大的原因，就是烏石港的浪很美，比金山的浪還好，環境舒服，水質又乾淨。

蔡濯羽說，生活中沒有其他東西可以形容站在衝浪板上的感覺，那種刺激、緊張、興奮與速度感，讓人忘記所有煩惱，釋放壓力，衝浪後才了解，原來所謂的極限運動，就是人類可以做到超乎自己想像的事情，克服體能的限制，不把自己框住。

除了進行衝浪教學，熱愛大海的蔡濯羽也推動海洋環境保育觀念，時常參加淨灘的他說，一旦經過颱風或大雨，海上就會漂來許多漂流木或垃圾，海洋是他生活的一部分，更要好好保護它。

如今頭城烏石港不僅僅是台灣知名衝浪聖地，更是許多國際衝浪客來台指定衝浪地點，蔡濯羽說，自從雪隧開通後，越來越多熱愛衝浪的人來到宜蘭，頭城將近一半以上的衝浪店都是外地人來開設的，也因此出現許多新頭城人。

蔡濯羽說，雖然頭城在地人跟海十分親近，但是原本多是以捕魚為生，往往認為衝浪客只是在玩水，導致頭城小鎮和衝浪的連結至今仍十分薄弱，因此決定參加今年的頭城文化藝術季，讓更多頭城在地人認識這項已經深根頭城的在地新特色。