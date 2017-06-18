台南1雞場染禽流感 3萬餘隻皇金雞撲殺

下營區一雞場今日確診禽流感， 南市動保處冒雨完成全場3萬4千多隻皇金雞撲殺工作。（記者王涵平翻攝）

2017-06-18 17:27

［記者王涵平／台南報導］台南下營區一雞場今日確診禽流感，南市動保處冒雨完成全場3萬4千多隻皇金雞撲殺工作，全場與周邊道路進行消毒。

動保處表示，15日接獲下營一雞場飼主主動通報場內雞隻出現腳脛潮紅及異常死亡情形，立即派員前往進行移動管制、疫情調查及採樣送檢，經農委會家畜衛生試驗所今日確診為H5N2亞型高病原性禽流感，隨即動員完成撲殺清場。

動保處指出，疫情調查發現場內皇金雞精神沉鬱，可見有顏面腫脹、肉垂發紺及皮膚表面潮紅等肉眼可視病變，立即對該場裝設監視器監控場內動物移動，以防止疑似案例禽隻運出，造成禽流感病原擴散。

動保處副處長莊惟超表示，國內仍有零星疫情發生，加上連日豪雨，天氣濕涼容易使雞隻免疫力下降，致使禽流感等疫病容易伺機而動，為有效控制禽流感疫情，禽場生物安全防疫仍是最基本且疏忽不得。

動保處呼籲，養禽業者應每日檢視自家養禽場內禽隻健康狀況，若禽隻出現食慾減退、頭部水腫、產蛋下降、大量死亡等異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。

下營區一雞場今日確診禽流感， 南市動保處完成全場撲殺清場，全場與周邊道路進行消毒。（記者王涵平翻攝）