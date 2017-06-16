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暖心老闆娘助移工 開齋節到處幫找地點做禮拜

2017-06-16  20:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕超暖心！新北市八里下庄市場一間印尼商店的老闆娘李文茵，開店8年來認識許多移工、新移民，大家都喊她「媽咪」，原本對印尼齋戒月禁忌、儀式等完全不熟悉的她，4年前興起念頭想幫離鄉背井的孩子們過新年，不但辦桌讓大家相聚、吃點家鄉菜，更在八里四處尋覓場所，讓移工、新住民們更自在做禮拜。李文茵靦腆地說「就是互相尊重而已啦」，她更不忘呼籲雇主們不要阻擋讓移工、新住民們外出慶賀，「這對他們來說很重要，就像台灣人過新年，要開心地過！」

李文茵原本只在八里做做小吃生意，因緣際會和鄰居的印尼籍看護工聊起來，李文茵說，那個印尼妹妹向她抱怨八里買不到印尼商品，才讓她興起開印尼商店的念頭。

店開了，名聲也漸漸在八里傳開，幾乎所有在八里的移工、新住民都知道李文茵的店，三不五時到這採買東西，李文茵說，後來大家熟了，來店裡的移工、新住民們就喊她「媽咪」，也讓她心裡帶著一份責任，要照顧這些孩子。

李文茵說自己剛開始甚至不知道什麼是齋戒月，也不知道開齋對印尼人的重要性，後來聽孩子們說起，她認為自己應該可以做點什麼，於是開始辦聚餐，「就像台灣人過年吃團圓飯那樣啊！」讓無法回家過年的移工們團聚，吃家鄉菜，遙想故鄉。

後來李文茵甚至開始替移工、新住民尋找開齋節做禮拜、禱告的地點，她曾向八里區公所借場地，也曾克難地就在自家商店對面的騎樓下，參加的移工、新住民從一開始的30多人，慢慢增加到現在超過50人。

然而這位「媽咪」從來不居功，李文茵說自己只是幫點小忙，「做人本來就要互相！」她盼移工的雇主多給點尊重，也呼籲雇主能讓這些孩子出門祈福，參加6月25日（週日）早上6點在八里下庄活動中心舉辦的開齋節儀式。

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  • 八里的印尼移工、新住民每年開齋節會齊聚一起做禮拜。（李文茵提供）

    八里的印尼移工、新住民每年開齋節會齊聚一起做禮拜。（李文茵提供）

  • 心疼這些離鄉背井的孩子，李文茵連續幾年都為八里的印尼移工、新住民找場地，讓他們在開齋節齊聚做禮拜。（李文茵提供）

    心疼這些離鄉背井的孩子，李文茵連續幾年都為八里的印尼移工、新住民找場地，讓他們在開齋節齊聚做禮拜。（李文茵提供）

  • 曾經因找不到場地，八里的印尼移工只好克難地馬路邊的騎樓進行開齋祈福禱告。（李文茵提供）

    曾經因找不到場地，八里的印尼移工只好克難地馬路邊的騎樓進行開齋祈福禱告。（李文茵提供）

  • 心疼這些離鄉背井的孩子，李文茵連續幾年都為八里的印尼移工、新住民找場地，讓他們在開齋節齊聚做禮拜。（李文茵提供）

    心疼這些離鄉背井的孩子，李文茵連續幾年都為八里的印尼移工、新住民找場地，讓他們在開齋節齊聚做禮拜。（李文茵提供）

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