南鐵專案照顧住宅年底交屋 已有183戶完成配屋

台南鐵路地下化工程，拆遷戶323戶。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-16 20:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵專案照顧住宅已完成結構體，預計年底交屋，都發局將於6月30日開放辦理第2次公告受理登記，上次尚未申請登記的拆遷戶，尚有5、60戶。

都發局表示，為了因應南鐵地下化工程沿線造成的拆遷問題、照顧拆遷戶居住需求，專案照顧住宅於104年8月動工興建，目前已完成結構體施作，預計10月完工，12月起讓拆遷戶在徵收拆除前交屋入住，達到「先建後拆」的居住照顧。

市府副秘書長吳欣修表示，查估拆遷戶數323戶，扣掉違建戶，符合申購資格有285戶，但這其中有居住外縣市表明無申購意願以及完全失聯者，因此有254戶可申購，第1波登計申購共201戶，其中已有183戶完成配屋，未登記申購或選位的拆遷戶大約還有5、60戶。

吳欣修表示，多數拆遷戶擔心補償費不夠買新屋，其實現在徵收是以市價查估補償，加上成本優惠價每坪10.5萬元，又有低利率貸款，「1間換1間」沒問題，甚至有不少半拆戶，有留餘地又可申購照顧住宅，等於是「1間換2間」很划算。

專案照顧住宅共規劃366戶，至於申購後的剩餘戶數如何運用？吳欣修表示，由於32坪、47坪及50坪3種房型，較屬於大坪數，外界建議轉作社會住宅，估算起來租金不見得便宜，不符社會住宅需求意義，將等未來完工後，扣除應給承建單位的成本分攤後，實際有多少戶數再審慎評估。

都發局表示，這次受理申請期間2個月，受理至8月29日截止，申請期後再依序辦理抽籤、選位的作業，銷售中心備有專人服務解說。