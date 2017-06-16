橋長1200公尺 安平漁港擬興建跨港大橋

市府規劃興建安平漁港跨港大橋，圖中防風林即為漁光島。（記者蔡文居攝）

2017-06-16 17:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府規劃在安平漁港興建一座跨港大橋，從漁光島接健康路通往台17線，提供安平地區聯外交通需求，目前正由工務局辦理設計中，橋長約1200公尺，總經費約12.75億元，將向中央爭取列入生活圈道路計畫。

台南市議會工務委員會今天下午審查市府及議員的墊付案等提案，其中，市議員林美燕提案建請市府爭取籌建安平港（商港）跨港大橋，連結四草大橋，方便往來86快速道路，成為台南市西濱沿海的外環道路，以疏解中華西路車流及帶動台南整體發展。

市議員盧崑福表示，該案已講了7、8年，迄今都沒著落，目前政府不是有推出前瞻計畫，為何不爭取列入前瞻計畫？

工務局則表示，有關跨安平商港橋，初估橋樑淨高至少60公尺，闢建經費近百億元，因橋樑量體龐大，並有影響漁光島整體景觀及環境生態之虞，並涉及交通部航港局的管理權責，目前並無跨商港的建橋規劃。另外，前瞻計畫並無闢建道路的項目。

至於，安港漁港跨港大橋部分，市府正規劃闢建跨漁港大橋，再經漁光橋接健康路通往台17線中華西路。目前正辦理設計中，設計橋長1200公尺，寬度20公尺，橋樑淨高25公尺，總經費約12.75億元。橋樑部分位處都市計畫農業區及機關用地，將配合設計辦理都計變更事宜。

工務局長蘇金安表示，該案因經費龐大，將向中央爭列生活圈計畫道路，爭取經費補助。