PTT出現「習包子」之亂！ 原來這個綽號這麼來...

習近平曾在2013年到包子鋪用餐，打造親民形象。（美聯社）

2017-06-16 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕最近傳出中國網路管理將PTT移出黑名單，然而有去過對岸的台灣民眾，透露其實中國根本沒封過。事實上，早在先前就有一位中國網友在PTT大戰四方，最近鄉民們則想起中國有句調侃習近平的禁語「習包子」，因此紛紛嗆聲中國網友「你敢講這句話嗎？」就此引起PTT習包子之亂，而這個稱呼的起源相當有趣。

據維基百科記載，「習包子」一詞之所以出現，是因為習近平在2013年12月時，曾到北京慶豐包子鋪用餐，相關照片在網路上瘋傳。《路透》當時也聞香前去，店家還熱心提供習近平當時點的菜色，就是6個包子和醬料，同時也拍下包子鋪門庭若市的狀況。

這種試圖親民的舉動，卻讓習近平開始有了「習包子」的稱呼。後來被反對習近平的人士借用，拿來調侃習近平。日前也有中國留美學生回國後，穿上「#XITLER#習包子#大撒幣」的T恤逛街，隨後就被依「煽動顛覆國家政權罪」逮捕。

也因此最近在PTT上，台灣鄉民紛紛對前來鬧事的中國網友下戰書，質疑對方根本就不敢批評自己的領導人。接著有PTT鄉民開始試著在推文中，以「中國網友ID：習包子」的方式，營造對方說出「習包子」這三個字的狀況，就此蔚為風潮，無數鄉民跟著推文，並相當好奇這些中國網友不知是否會因此觸犯中國當局。