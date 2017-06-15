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梅雨鋒面滯留 9縣市發布豪雨特報
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高捷空蕩蕩嚇壞主播 為何沒人真相大白

高捷表示，昨晚高雄有雨，前往西子灣的遊客較少，加上拍照時上一班列車剛走，盼外界勿「一張照片說故事」。（圖擷取自岑永康臉書）

2017-06-15  22:42

〔即時新聞／綜合報導〕知名主播岑永康昨晚在臉書PO出數張高雄捷運美麗島站的照片，畫面中顯示時間是晚間近8時，車站大廳和月台卻空蕩蕩，讓他直呼「嚇到了」，該PO文也引起網友熱烈討論。高捷今天回應稱，昨晚高雄有雨，前往西子灣的遊客較少，加上拍照時上一班列車剛走，盼外界勿「一張照片說故事」。

高捷公司表示，6月14日晚間高雄有雨，晚上8點前往西子灣的遊客較少實屬正常，且該站尖鋒時段為晚間5時至7時，媒體人拍攝時間已過尖峰時間，而離峰時間是6分鐘班距，拍照時間剛好上一班已走，紅線轉乘旅客亦尚未抵達。高捷表示，以一時一站一月台情況，來推論高捷整體運量，會有很大的偏誤，期待未來各界均能以實在的數據論證來進行相關討論，避免「一張照片說故事」的輕率取樣武斷推論為宜。

高市府也表示，高雄大眾運輸總運量持續成長，民國96年，高雄市及高雄縣全年大眾運輸量僅有3400萬人次，97年捷運紅橘線開通後，大眾運輸人次立刻提升兩倍，長期觀察，高雄捷運亦帶動公車運量成長，目前大眾運輸總運量突破1億2千萬人次，成長3.5倍。

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  • 主播岑永康昨晚在臉書PO出數張高雄捷運美麗島站的照片，畫面中顯示時間是晚間近8時，車站月台卻空蕩蕩。（圖擷取自岑永康臉書）

    主播岑永康昨晚在臉書PO出數張高雄捷運美麗島站的照片，畫面中顯示時間是晚間近8時，車站月台卻空蕩蕩。（圖擷取自岑永康臉書）

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