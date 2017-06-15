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女高職生苦練木球 拿獎金貼補家用、入選國手

嘉義家職生分獲木球、輪滑國手資格，校長楊世圳（中）今慰勞並勉勵選手。（記者王善嬿攝）

2017-06-15  20:01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「2017第一屆沙灘木球世界盃錦標賽」8月將在印尼舉行，嘉義家職木球隊選手張琬聆、邱靖詒、林茵綺跟陳佳琳，經過8場積分賽入選前36強，再參加不分齡的國手選拔，獲得國手資格，其中邱靖詒自小父母離異，與父親相依為命，邱靖詒苦練木球，比賽獲取獎金除作為平時參賽的支出，部分獎金也拿回家貼補家用，她期許比賽拿下好成績、為國爭光。

從國中就陪伴、訓練張等4人的教練林美珠、李培榮說，選手訓練很辛苦，不只要放棄跟同學一起玩樂，也幾乎沒有假日，尤其賽前除了睡覺，其餘時間都在練習、做重量訓練，維持體力應戰。

林美珠說，木球隊裡不乏單親、家境不優渥的選手，但她會鼓勵選手專注、認真準備比賽，國一到國三就可累積約20萬元獎金，升高中職獎金更多，不只參加比賽的費用無後顧之憂，還有餘錢可貼補家用，入選國手也等同拿到入國立大學的門票。

嘉義家職二年級的羅珮瑜、陳貝怡5月參加「2017世界自由式輪滑錦標賽國手選拔」，也獲選國手資格，8月、9月將分別前往中國上海及南京比賽，羅珮瑜說，首次參加成人組別，更要求好的體能，會維持最佳狀態參賽。

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