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中市長照佈建速度太慢 議員：小英難在豐原養老

2017-06-15  16:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕長照2.0上路半年，中市需求人口從4萬5千人增加到5萬8千人，綠營議員江肇國、曾朝榮等人今天質疑，各級服務中心佈建速度太慢、專業人力不夠，中市的長照「咁有法度」？市長林佳龍說，未來3年關懷據點將增至500處，推動在地健康老化。

市議員江肇國、邱素貞說，長照2.0擴大服務項目、放寬資格限制，需照護的失能人口急速膨脹，台中必須成立29個A級服務中心、69個B級、208個C級，但至今僅有大甲區在試辦長照ABC，其他28區通通掛零，速度實在太慢。

議員又說，台中長照1.0需求人口4萬5千人，去年服務1萬7千人，僅及4成，今年需求5萬8千人，依目前的佈建速度、預算和專業人力，「咁有法度」擴大服務？議員翁美春也說，小英總統曾落籍豐原，若不加速佈建，小英恐難在豐原養老。

李天生、曾朝榮、楊典忠、張雅旻議員等也指出，市府針對長照ABC相關的爭議處理機制，到目前也仍未完善，建議把各里目前辦理的關懷據點，當作長照ABC的前哨站，並擴大到1里1處，市府應加緊腳步積極增設。

林佳龍表示，長照3級服務機構，包括預算編列、照顧員的質量、建築物的法令鬆綁與空間釋出等問題，相關政策預算約10多億元，並建議中央修正機構的標準更具彈性，目前約有10個案子提出申請，考量資源分配後將挑出示範點。

他又說，推動關懷據點「3年倍增計畫」，將據點由272處增至500處，提供老人多種社會服務；社會局長呂建德說明，現有20家日照中心，下半年將再於烏日、梧棲開辦混合型日照中心，外埔、清水設立失智日照中心，並向中央爭取1處失智共同照護中心、24處失智社區服務據點。

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  • 推動長照2.0，綠營議員質疑各級服務中心佈建速度太慢、專業人力不夠！（記者黃鐘山攝）

    推動長照2.0，綠營議員質疑各級服務中心佈建速度太慢、專業人力不夠！（記者黃鐘山攝）

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